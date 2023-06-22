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Реклама Новости спорта Теннис Сегодня 11:16 Комментарии Eurosport отреагировал на сенсацию в матче Елены Рыбакиной перед "Уимблдоном" ©twitter.com/eurosport Eurosport, сеть спортивных телевизионных каналов, прокомментировал неудачную игру Елены Рыбакиной на турнире WTA 500 в Берлине. Казахстанская теннисистка не смогла выйти в третий круг соревнований, сообщают Vesti.kz. "Елена Рыбакина потерпела поражение в Берлине. Несмотря на 15 эйсов, 8-матчевая победная серия чемпионки "Уимблдона" на траве была прервана Донной Векич - 6:7(1) 6:3, 6:4", - пишет Eurosport. Ранее журналист Przegląd Sportowy Мацей Требски нашел объяснение сенсационному поражению Рыбакиной. Уимблдонский турнир в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля в Лондоне. Рыбакина - действующая чемпионка "Уимблдона" в женском одиночном разряде. Поделиться в соц. сетях:













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