Eurosport отреагировал на сенсацию в матче Елены Рыбакиной перед "Уимблдоном"

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Eurosport, сеть спортивных телевизионных каналов, прокомментировал неудачную игру Елены Рыбакиной на турнире WTA 500 в Берлине. Казахстанская теннисистка не смогла выйти в третий круг соревнований, сообщают Vesti.kz.
"Елена Рыбакина потерпела поражение в Берлине. Несмотря на 15 эйсов, 8-матчевая победная серия чемпионки "Уимблдона" на траве была прервана Донной Векич - 6:7(1) 6:3, 6:4", - пишет Eurosport.
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