Елена Рыбакина обратилась к сборной Казахстана

Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, обратилась к сборной Казахстана по теннису после выступления на United Cup в Австралии, передают Vesti.kz.

"Спасибо за отлично проведенное время, команда, было очень приятно", - написала она в соцсетях.

Напомним, что казахстанские теннисисты в группе С обыграли Испанию (2-1) и Грецию (3-0), а в четвертьфинале прошли Германию (2-1). Однако в полуфинале уступили Польше (0-3).

В финале, 5 января, сыграют Польша - США.

Ранее стало известно о решении Рыбакиной по Australian Open после скандала с бывшим тренером.

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