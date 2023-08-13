Джокович зажигательно станцевал на камеру

С 13 по 20 августа в американском городе Цинциннати пройдут теннисные турниры категории ATP 1000 и WTA 1000. В мужских соревнованиях собирается выступить Новак Джокович, сообщают Vesti.kz.

Накануне сербский теннисист выложил в соцсетях видео с тренировки, где он не только ведет подготовку к турниру серии "Мастерс", но и зажигательно танцует без футболки. Его видео набрало уже 189 191 лайков.

При этом Джокович, занимающий второе место в мировом рейтинге, пропустил турнир в Торонто (Канада).

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