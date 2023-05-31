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Борьба за выход в третий круг. Прямая трансляция матчей казахстанцев на "Ролан Гаррос"

Борьба за выход в третий круг. Прямая трансляция матчей казахстанцев на "Ролан Гаррос"
©"Ролан Гаррос"

Сегодня, 31 мая, в Париже (Франция) пройдет четвертый игровой день Открытого чемпионата Франции - "Ролан Гаррос". В среду болельщиков ждет сразу три матча с участием представителей Казахстана. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

На грунтовых кортах Парижа сегодня пройдет одна одиночная и две парные игры с участием казахстанских сборников. Выступят Юлия Путинцева, Александр Недовесов и Анна Данилина

Вторым запуском на шестом корте сыграет вторая ракетка страны в женском одиночном разряде Путинцева (№58). 28-летнюю теннисистку ждет противостояние с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№19). Это будет первая встреча Юлии и 20-летней представительницы Поднебесной.

В первом круге Путинцева в упорной борьбе одолела бельгийку Марину Заневскую (№89) - 7:5, 7:6(3). А вот Циньвэнь затратила на матч этой стадии на один час и одну минуту меньше, разгромив словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (№67) - 6:3, 6:1. Юлия свой матч провела в понедельник, а Чжэн отыграла еще в воскресенье.

Путинцева дважды доходила до четвертьфинала на "Ролан Гаррос", а было это в 2016 и 2018 годах. Что касается Циньвэнь, то она проводит лишь второй по счету Открытый чемпионат Франции. В прошлом году она впервые сыграла на нем и сразу же добралась до 1/8 финала, попутно выбив Симону Халеп и Ализе Корне, а также взяв сет у будущей чемпионки Иги Швентек. Кроме того, в 2019-м, еще на юниорском "Ролан Гаррос", китаянка стала полуфиналисткой.

Матч между Путинцевой и Циньвэнь начнется ориентировочно в 17:00 по времени Астаны. Теннисистки появятся на корте по окончании встречи между Фабио Фоньини и Джейсоном Кублером. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть по этой ссылке

Победительница матча в третьем круге сыграет с лучшей из пары Слоан Стивенс (№30) - Варвара Грачева (№41). Они свою встречу проведут также сегодня.

Также вторым запуском, но на пятом корте, сыграет парник Недовесов (№64). 36-летний казахстанец в дуэте с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейес-Варелой (№76) сыграет с 16-ми сеянными из США - Натаниэлем Ламмонсом (№32) и Джексоном Уитроу (№33). 

Их матч начнется примерно в 16:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Последним пятым запуском на десятом корте сыграет Данилина (№25 в паре). 27-летняя казахстанка выступит в смешанном разряде (миксте) с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом (№20). Противостоять им будут третьи сеянные мексиканка Джулиана Олмос (№17) и британец Нил Скупски (№1). 

Они появятся на корте примерно в 20:50 по столичному времени. Прямая трансляция появится ближе к началу игры по этой ссылке.

Напомним, что по итогам первого круга в одиночном разряде Казахстан остался без представительства в мужской части сетки - проиграли и Александр Бублик, и Тимофей Скатов. Зато в женском турнире во второй круг пробились и Путинцева, и Елена РыбакинаАндрей Голубев уже завершил свои выступления на "Ролан Гаррос"-2023, проиграв в первом круге парного разряда. 

Фото: "Ролан Гаррос" (1-3), Davis Cup (4), Clarins Trophy (5)©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA ATP Ролан Гаррос Франция Париж Путинцева Юлия Недовесов Александр Данилина Анна Казахстан

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