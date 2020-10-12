Лучший теннисист Казахстана выпал из топ-50 мирового рейтинга

В обновленном рейтинге ATP первая ракетка Казахстана Александр Бублик
потерял место в топ-50, передает корреспондент Vesti.kz.
Бублик потерял три позиции и занимает сейчас 52-е место, набрав 1045 очков. Вторая ракетка страны Михаил Кукушкин
сохранил свою 88-ю позицию (751 очко). Бублик и Кукушкин сыграли на "Ролан Гаррос
", но покинули турнир после второго круга.
Остальные казахстанские теннисисты, не входящие в топ-100 также потеряли свои позиции. Дмитрий Попко
упал на семь позици (178-й), Александр Недовесов
на две (332-й), столько же потерял Денис Евсеев
(375-я).
А вот наилучший прогресс показал Тимофей Скатов
, поднявшийся на 26 позиций. Сейчас он занимает 446-е место в мировом рейтинге.
Добавим, что ранее был опубликован обновленный рейтинг WTA.
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