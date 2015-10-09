17-летний казахстанец обыграл воспитанника Надаля и сотворил историю на US Open

Юный казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в 1/2 финала на юниорском US Open - 2025, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала 17-летний уроженец Туркестана играл с 18-летним россиянином Тимофеем Дерепаско. Встреча завершилась победой Зангара в двух сетах - 6:2, 6:4. Матч продолжался один час и 27 минут.

Отметим, что Дерипаско представляет и тренируется в Академии легендарного Рафаэля Надаля.

Добавим, за выход в финал Нурлаулы сразится с соперником из Болгарии Иваном Ивановым. В другом полуфинале еще один болгарский теннисист Александер Васильев встретится с Гуто Мигелем из Бразилии.

Отметим, что Нурланулы стал первым представителем Казахстана, пробившимся в полуфинал одиночного разряда юниорского US Open.