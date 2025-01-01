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Футзал ЧРК. Футзал. Женщины

ВФТ Караганда

Казахстан Казахстан
Местонахождение
Караганда
Домашняя арена
СК "Аманат Арена"
Участники
женщины
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