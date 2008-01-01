Северная Македония (U-21)

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Прямые трансляции КПЛ Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Футбол Молодежный (U-21) чемпионат Европы

Северная Македония (U-21)

Профиль команды Матчи команды Турнирная таблица Трансферы
Страна
Северная Македония Северная Македония
Местонахождение
Северная Македония
Тренер
Благоя Милевски
Участники
мужчины
Средний возраст игроков
21,2
Игрок Дата рождения Позиция Игры Гол + Пас Пенальти
Северная Македония Ристо Янков 05.09.1998 вр

1

-1

90
Португалия Северная Македония Томас Божиноски 10.04.1999 вр

Северная Македония Филип Антовски 24.11.2000 зщ

1

82
Северная Македония Ване Йованов 28.12.1998 зщ

1

9
Хорватия Северная Македония Агрон Руфати 06.04.1999 зщ

1

1

90
Северная Македония Эсмин Личина 20.03.1998 зщ

1

1

90
Северная Македония Никола Серафимов 11.08.1999 зщ

Северная Македония Милан Ристовски 08.04.1998 пз

1

1 (1+0)

72
Северная Македония Тодор Тодороски 26.02.1999 пз

1

1

90
Северная Македония Кристиян Ацковски 15.02.1998 пз

1

31
Северная Македония Яни Атанасов 31.10.1999 пз

1

1

90
Северная Македония Дарко Чурлинов 11.07.2000 пз

1

72
Северная Македония Давор Здравковски 20.03.1998 пз

1

1

90
Северная Македония Димитар Митровски 28.01.1999 пз

1

60
Северная Македония Томче Гроздановски 14.03.2000 пз

Северная Македония Кристиян Трапановски 14.08.1999 нп

1

19
Северная Македония Марио Крстовски 03.04.1998 нп

1

19
Бельгия Северная Македония Эмил Абаз 17.01.1998 нп

1

31
Северная Македония Албания Эртон Дачи 04.07.1998 нп

1

60
Северная Македония Марко Гьоргиевски 18.04.2000 нп

Серым выделены игроки, покинувшие команду

© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика