Северная Македония (U-21)

|№
|Игрок
|Дата рождения
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Ристо Янков
|05.09.1998
|вр
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Томас Божиноски
|10.04.1999
|вр
|
|
|
|
|
|Филип Антовски
|24.11.2000
|зщ
|
1
|
|
|
|
|82
|Ване Йованов
|28.12.1998
|зщ
|
1
|
|
|
|
|9
|Агрон Руфати
|06.04.1999
|зщ
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Эсмин Личина
|20.03.1998
|зщ
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Никола Серафимов
|11.08.1999
|зщ
|
|
|
|
|
|Милан Ристовски
|08.04.1998
|пз
|
1
|
1 (1+0)
|
|
|
|72
|Тодор Тодороски
|26.02.1999
|пз
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Кристиян Ацковски
|15.02.1998
|пз
|
1
|
|
|
|
|31
|Яни Атанасов
|31.10.1999
|пз
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Дарко Чурлинов
|11.07.2000
|пз
|
1
|
|
|
|
|72
|Давор Здравковски
|20.03.1998
|пз
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Димитар Митровски
|28.01.1999
|пз
|
1
|
|
|
|
|60
|Томче Гроздановски
|14.03.2000
|пз
|
|
|
|
|
|Кристиян Трапановски
|14.08.1999
|нп
|
1
|
|
|
|
|19
|Марио Крстовски
|03.04.1998
|нп
|
1
|
|
|
|
|19
|Эмил Абаз
|17.01.1998
|нп
|
1
|
|
|
|
|31
|Эртон Дачи
|04.07.1998
|нп
|
1
|
|
|
|
|60
|Марко Гьоргиевски
|18.04.2000
|нп
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Серым выделены игроки, покинувшие команду