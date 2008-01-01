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Футбол

Црвена Звезда

Профиль команды Матчи команды Трансферы
Страна
Сербия Сербия
Местонахождение
Белград
Домашняя арена
Стадион "Црвена Звезда"
Тренер
Владан Милоевич
Участники
мужчины
Средний возраст игроков
27,7
Игрок Дата рождения Позиция
10 Северная Македония Даниэль Аврамовски 20.02.1995 нп
11 Сербия Лука Аджич 17.09.1998 пз
33 Сербия Душан Анджелкович 15.06.1982 зщ
14 Гана Ричмонд Боакье 28.01.1993 нп
11 Израиль Идан Веред 25.05.1989 пз
41 Сербия Йован Вичич 23.02.1997 вр
98 Сербия Ваня Вучичевич 22.03.1998 нп
44 Сербия Ненад Гаврич 12.12.1991 пз
77 Сербия Марко Гобелич 13.09.1992 зщ
35 Сербия Марко Груйич 13.04.1996 пз
17 Сербия Стефан Джорджевич 13.03.1991 зщ
20 Нидерланды Суринам Митчелл Доналд 10.12.1988 пз
40 Сербия Лука Илич 02.07.1999 нп
30 Сербия Вукашин Йованович 17.05.1996 нп
28 Сербия Деян Йовелич 07.08.1999 нп
9 Сербия Лука Йович 23.12.1997 нп
3 Сербия Бранко Йовичич 18.03.1993 пз
94 Черногория Владимир Йовович 26.10.1994 пз
8 Габон Гелор Канга 01.09.1990 пз
27 Сербия Александар Катаи 06.02.1991 пз
1 Сербия Дамир Кахриман 19.11.1994 вр
55 Сербия Александар Ковачевич 09.01.1992 пз
4 Франция Дамьен Ле Таллек 19.04.1990 пз
3 Сербия Александар Лукович 23.10.1982 зщ
23 Сербия Андрия Лукович 24.10.1994 пз
22 Сербия Филип Манойлович 25.04.1996 вр
16 Сенегал Мамаду Мбодж 12.03.1993 зщ
16 Сербия Неманья Милич 25.05.1990 нп
10 Сербия Ненад Милияш 30.04.1983 пз
21 Сербия Стефан Милошевич 07.04.1995 зщ
99 Черногория Петар Орландич 06.08.1990 нп
14 Сербия Саво Павичевич 11.12.1980 зщ
9 Сербия Милан Павков 09.02.1994 нп
23 Англия Джош Паркер 01.12.1990 пз
2 Сербия Марко Петкович 03.09.1992 зщ
45 Сербия Александар Пешич 21.05.1992 нп
17 Сербия Срджан Плавшич 03.12.1995 пз
95 Сербия Предраг Райкович 31.10.1995 вр
6 Сербия Урош Рачич 17.03.1998 пз
89 Бразилия Рикардиньо 04.09.1989 пз
73 Сербия Михайло Ристич 31.10.1995 пз
7 Сербия Коста-Рика Джон Хайро Руис 10.01.1994 пз
90 Франция Сербия Вуядин Савич 01.07.1990 зщ
28 Сербия Черногория Вукан Савичевич 29.01.1994 пз
55 Сербия Славолюб Срнич 12.01.1992 пз
32 Сербия Александар Станкович 17.02.1998 вр
30 Сербия Черногория Филип Стойкович 22.01.1993 зщ
34 Сербия Милош Стоянович 18.01.1997 зщ
7 Сербия Саша Стоянович 21.01.1983 пз
31 Сербия Марко Тркуля 21.06.1990 вр
5 Сербия Гана Абрахам Фримпонг 06.04.1993 зщ
19 Сербия Милош Цветкович 06.01.1990 зщ
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