Врач-гастроэнтеролог развеял популярный миф о сахарном диабете

Врач-гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Светлана Незванова рассказала о различиях между сахарным диабетом первого и второго типов, а также о ранних признаках инсулинонезависимого диабета, передают Vesti.kz.

Различия между первым и вторым типами диабета

Диабет первого типа - это аутоиммунное заболевание. Оно связано с разрушением клеток поджелудочной железы собственной иммунной системой организма, что приводит к недостатку инсулина. Здесь значительную роль играют генетические предрасположенности и провоцирующие факторы, такие как хронические заболевания поджелудочной железы.

Второй тип диабета характеризуется нарушением чувствительности тканей к инсулину (инсулинорезистентностью) при его нормальной или даже повышенной выработке. Заболевание связано с образом жизни, генетикой и неправильным питанием.

"Употребление сахара увеличивает риск инсулинорезистентности и диабета второго типа. Однако важным фактором остаются генетика и воспалительные заболевания", - отметила Незванова.

Ранние симптомы сахарного диабета второго типа

Диабет второго типа на начальной стадии может проявляться следующими признаками:

Частые позывы к мочеиспусканию. Организм пытается вывести лишний сахар с мочой. Постоянное чувство жажды из-за потери жидкости при учащённом мочеиспускании. Ощущение голода, даже при недавнем приёме пищи, из-за нехватки энергии. Сильная усталость, связанная с нарушением поступления питательных веществ в клетки. Ухудшение зрения из-за повреждения кровеносных сосудов глаз. Медленное заживление ран из-за нарушения кровообращения. Онемение и боль в конечностях из-за поражения сосудов и нервов. Чувство зуда на коже или слизистых оболочках.

Факторы риска

К факторам, повышающим риск развития диабета второго типа, относятся:

Малоподвижный образ жизни;

Ожирение и избыточный вес;

Нарушения питания;

Наследственная предрасположенность;

Наличие преддиабета.

Важность ранней диагностики

Обнаружение первых признаков диабета на ранних стадиях помогает предотвратить осложнения и быстрее начать лечение. Терапия включает медикаментозный контроль, изменение образа жизни и контроль сахара в крови.

При выявлении симптомов необходимо обратиться к врачу, который подберет соответствующую терапию и даст рекомендации по изменению образа жизни.