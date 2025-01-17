Врач-гастроэнтеролог развеял популярный миф о сахарном диабете
Врач-гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Светлана Незванова рассказала о различиях между сахарным диабетом первого и второго типов, а также о ранних признаках инсулинонезависимого диабета, передают Vesti.kz.
Врач-гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Светлана Незванова рассказала о различиях между сахарным диабетом первого и второго типов, а также о ранних признаках инсулинонезависимого диабета, передают Vesti.kz.
Различия между первым и вторым типами диабета
Диабет первого типа - это аутоиммунное заболевание. Оно связано с разрушением клеток поджелудочной железы собственной иммунной системой организма, что приводит к недостатку инсулина. Здесь значительную роль играют генетические предрасположенности и провоцирующие факторы, такие как хронические заболевания поджелудочной железы.
Второй тип диабета характеризуется нарушением чувствительности тканей к инсулину (инсулинорезистентностью) при его нормальной или даже повышенной выработке. Заболевание связано с образом жизни, генетикой и неправильным питанием.
"Употребление сахара увеличивает риск инсулинорезистентности и диабета второго типа. Однако важным фактором остаются генетика и воспалительные заболевания", - отметила Незванова.
Ранние симптомы сахарного диабета второго типа
Диабет второго типа на начальной стадии может проявляться следующими признаками:
- Частые позывы к мочеиспусканию. Организм пытается вывести лишний сахар с мочой.
- Постоянное чувство жажды из-за потери жидкости при учащённом мочеиспускании.
- Ощущение голода, даже при недавнем приёме пищи, из-за нехватки энергии.
- Сильная усталость, связанная с нарушением поступления питательных веществ в клетки.
- Ухудшение зрения из-за повреждения кровеносных сосудов глаз.
- Медленное заживление ран из-за нарушения кровообращения.
- Онемение и боль в конечностях из-за поражения сосудов и нервов.
- Чувство зуда на коже или слизистых оболочках.
Факторы риска
К факторам, повышающим риск развития диабета второго типа, относятся:
- Малоподвижный образ жизни;
- Ожирение и избыточный вес;
- Нарушения питания;
- Наследственная предрасположенность;
- Наличие преддиабета.
Важность ранней диагностики
Обнаружение первых признаков диабета на ранних стадиях помогает предотвратить осложнения и быстрее начать лечение. Терапия включает медикаментозный контроль, изменение образа жизни и контроль сахара в крови.
При выявлении симптомов необходимо обратиться к врачу, который подберет соответствующую терапию и даст рекомендации по изменению образа жизни.
Реклама