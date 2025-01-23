Стилисты назвали трендовую замену кроссовкам

Модные эксперты утверждают, что в 2025 году классические мокасины и лоферы станут новой тенденцией в повседневных образах, вытеснив кроссовки, передают Vesti.kz.

Какие модели выбирать?

Стилисты рекомендуют добавить в гардероб светлые оттенки обуви - молочный, кофейный и их вариации. Такие мокасины и лоферы подойдут как женщинам, так и мужчинам, создавая универсальные и стильные луки для каждого дня.

С чем сочетать?

Эта обувь идеально вписывается в самые разнообразные образы:

легкие брюки;

пиджаки;

свитеры;

джинсы;

шорты;

летящие юбки.

Популярность среди брендов

Мировые модные дома уже активно включают мокасины и лоферы в свои коллекции. Например, стильные модели этой обуви можно найти у Prada, Miu Miu и других известных брендов.

Почему стоит присмотреться к новому тренду?

Мокасины и лоферы не только стильные, но и практичные, что делает их отличной альтернативой кроссовкам. Они подчеркивают элегантность, сохраняя комфорт для ежедневного использования. Такой выбор добавит утонченности вашему образу в 2025 году.