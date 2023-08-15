Семейная идиллия: девушка Роналду опубликовала новые фото

Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, опубликовала новую серию снимков, в которой показала отрывки семейного отдыха, передают Vesti.kz.

Публикацию Джорджина подписала словом "дом". По всей видимости, звездная пара привыкла к жизни в Саудовской Аравии и теперь воспринимает эту страну как свой дом.

Девушка Роналду вместе с детьми побывала в парке аттракционов. Интересная деталь: старшие дочери Джорджины и Криштиану обуты в розовые кроссовки от Balenciaga. Стоимость одной такой пары - около 600 долларов.

Дети и избранница Роналду наблюдали за финалом Кубка арабских чемпионов из дома. В этом матче команда Роналду выиграла трофей, а Криштиану получил "золотую бутсу" как лучший бомбардир турнира.

К слову, Джорджина сделала селфи с "золотой бутсой" Криштиану.

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