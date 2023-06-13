Сабина Алтынбекова удивила поклонников новым образом

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Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала пост, в котором она предстала в образе бизнес-леди, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За два часа публикация набрала свыше 14 тысяч лайков.
"За каждой успешной женщиной стоит она сама", - написала волейболистка.
Подписчики активно прокомментировали публикацию: "За любой успешной женщиной стоит отец, который любит свою дочь", "Моника Беллуччи курить в сторонке от вашей красоты", "Невероятная 🔥", "Красота 😍", "красавица!!!❤️❤️❤️".
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