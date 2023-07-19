Сабина Алтынбекова получила эксклюзивное украшение от известного ювелира

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Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова получила персонализированное украшение от известной мастерской Mozi Jewerly, передают Vesti.kz.
Фотографиями нового изготовленного на заказ кулона Сабина Алтынбекова поделилась в Instagram. Украшение изготовлено в виде сердца с крутящимся по центру волейбольным мячом и игровым номером волейболистки - 20.
Мастерскую Mozi Jewelry открыл российский ювелир Дмитрий Кузнецов (Mozi J). Он создавал украшения для рэперов Тимати, Моргенштерна, Slava Marlow и десятка других известных инфлюенсеров.
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