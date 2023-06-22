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Роналду и Джорджина показали фото шикарного отдыха на яхте

Роналду и Джорджина показали фото шикарного отдыха на яхте
©instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес опубликовали фото шикарного совместного отдыха на яхте, передают Vesti.kz.

Звездная пара вместе с детьми проводит отпуск на Средиземном море, недалеко от итальянского острова Сардиния. Серию совместных фото опубликовала на своей странице в Instagram Джорджина.

"Любовь", - подписала снимки девушка Криштиану.

Роналду же опубликовал в соцсети фото, демонстрирующее идеальную физическую форму обоих партнеров.

Судя по всему, Роналду и его семья отдыхают на своей яхте Azimut Grande, купленной в 2020 году за 6 миллионов евро.

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Метки:
Джорджина Родригес Роналду Криштиану Социальные сети

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