Названо помогающее сжигать калории повседневное занятие

Спортивный консультант Галина Прокопьева в беседе с "СЭ" рассказала, что повседневные дела, связанные с личной гигиеной и уходом за собой, могут способствовать сжиганию калорий. По ее словам, такие активности задействуют различные группы мышц и обеспечивают дополнительную физическую нагрузку, передают Vesti.kz.

Как личная гигиена помогает худеть

Во время умывания, принятия душа или укладки волос феном активно работают мышцы рук, грудного отдела и шеи. Галина Прокопьева отметила, что эти действия требуют слаженной работы тела и могут быть неожиданно эффективны для снижения веса.

"Сорокаминутный утренний уход за собой позволяет сжечь до 200 килокалорий для человека с весом 60 килограммов. Это сравнимо с занятиями на тренажерах в среднем темпе с легкой нагрузкой", - подчеркнула эксперт.

Калорийный эффект от мытья посуды

По словам Прокопьевой, дополнительные калории можно сжечь даже во время выполнения бытовых задач, например при мытье посуды. Регулярное очищение тарелок, вилок и чашек позволяет затрачивать до 180 килокалорий, что делает эту привычку не только полезной, но и поддерживающей активность в течение дня.

Итог

Повседневные занятия, такие как уход за собой и бытовые дела, могут стать незаменимой частью активного образа жизни. Они помогают не только поддерживать порядок, но и сжигать калории без дополнительной физической нагрузки.