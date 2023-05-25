Названа самая привлекательная форма губ - исследование

Ученые выяснили, какие губы кажутся наиболее привлекательными мужчинам и женщинам. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, выявило разницу во вкусах представителей разных полов, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

В эксперименте приняли участие 32 человека. Им показывали изображения лиц с измененным размером губ — от тонких до более полных. Целью было определить, какие губы воспринимаются как наиболее привлекательные.

Предпочтения женщин

Женщины склонны считать более привлекательными слегка увеличенные губы, напоминающие черты таких знаменитостей, как Анджелина Джоли, Кайли Дженнер и Джессика Симпсон. Это соответствует тенденции к популярности пухлых губ в индустрии красоты.

Предпочтения мужчин

Мужчины, напротив, отдают предпочтение естественным размерам губ, как у Кейт Уинслет, Бейонсе и Эммы Томпсон. По мнению исследователей, чрезмерное увеличение губ может не только не повысить привлекательность, но и снизить ее в глазах мужчин.​

Общие наблюдения

Интересно, что и мужчины, и женщины считают более привлекательными мужчин с тонкими губами. Это может свидетельствовать о культурных стандартах мужской привлекательности, где подчеркивается мужественность и сдержанность.

Важно знать меру

Авторы исследования отметили: "Восприятие лица как привлекательного влияет на решения о сближении или романтическом интересе, а также может повлиять на мнение при приеме на работу или в судебных делах".

"Наши данные показывают, что дорогостоящие процедуры по увеличению губ, включая инъекции и пластические операции, могут не соответствовать предпочтениям мужчин", - добавили исследователи.

По их словам, постоянное наблюдение за неестественно увеличенными губами может вызвать "дисморфию губ" - состояние, при котором искаженное восприятие приводит к стремлению делать губы все больше и больше.

Таким образом, исследование подчеркивает важность умеренности и естественности в стремлении к эстетическим изменениям внешности.