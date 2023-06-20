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Месси получает миллионы долларов за то, что отдыхает

Месси получает миллионы долларов за то, что отдыхает
©instagram.com/leomessi

Звездному футболисту Лионелю Месси заплатят до 25 миллионов долларов только за продвижение туризма в Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

По данным The New York Times, Лионель Месси, один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, в 2021 году подписал выгодный контракт с управлением туризма Саудовской Аравии. Аргентинский футболист может получить до 25 миллионов долларов в течение трех лет за роль посла растущей индустрии туризма Саудовской Аравии.

Один из основных пунктов сделки заключается в том, чтобы Месси публиковал в своих аккаунтах в социальных сетях фото со своих путешествий в Саудовскую Аравию. К слову, Instagram-аккаунт спортсмена считывает 472 миллиона подписчиков.

Первая публикация Месси об отдыхе в Саудовской Аравии датируется маем 2022 года. Затем он посещал ближневосточную страну в октябре 2022 года и мае 2023-го.

Месси получает около 2 миллионов долларов за один пятидневный или два трехдневных отпуска в год. Правительство Саудовской Аравии оплачивает все дорожные расходы Месси и до 20 членов его семьи и друзей.

При этом Лионелю запрещено говорить что-либо, что может "запятнать" репутацию Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Месси предлагали 429 миллионов долларов в год за переход в саудовский "Аль-Хиляль". В итоге Месси решил присоединиться к американской команде "Интер Майами", соучредителем которой является Дэвид Бекхэм.

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Метки:
Месси Лионель Деньги Саудовская Аравия

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