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Льюис Хэмилтон подогрел слухи о романе с Шакирой

Льюис Хэмилтон подогрел слухи о романе с Шакирой
©instagram

Семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона снова заметили в компании колумбийской певицы Шакиры, передают Vesti.kz.

46-летняя певица опубликовала в Instagram фотографию с гонки "Формулы-1", прошедшей в минувшие выходные в Барселоне. По итогам гонки 38-летний Льюис Хэмилтон финишировал вторым, уступив Максу Ферстаппену.

"Приятно вернуться в Барселону", - подписала фото Шакира.

После Шакиру и Хэмилтона сфотографировали вместе в одном из ресторанов Барселоны. Они провели ужин в кругу друзей.

Во время общения с журналистами в Барселоне Хэмилтон только подогрел слухи об отношениях с Шакирой, сказав:

"Мне нужно найти себе латиноамериканку".

Напомним, что Шакира в прошлом году рассталась с экс-футболистом "Барселоны" Жераром Пике, с которым состояла в отношениях с 2011-го. У пары двое детей: мальчики Милан и Саша. На сегодняшний день испанец встречается с новой девушкой Кларой Чиа Марти.

В апреле Шакира переехала из Испании в Майами вместе с двумя сыновьями от Жерара Пике.

В мае певицу несколько раз видели в компании Хэмилтона - на яхте и в одном из ресторанов Майами. 

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Метки:
Шакира

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