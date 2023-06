Льюис Хэмилтон подогрел слухи о романе с Шакирой

Семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона снова заметили в компании колумбийской певицы Шакиры, передают Vesti.kz.

46-летняя певица опубликовала в Instagram фотографию с гонки "Формулы-1", прошедшей в минувшие выходные в Барселоне. По итогам гонки 38-летний Льюис Хэмилтон финишировал вторым, уступив Максу Ферстаппену.

"Приятно вернуться в Барселону", - подписала фото Шакира.

После Шакиру и Хэмилтона сфотографировали вместе в одном из ресторанов Барселоны. Они провели ужин в кругу друзей.

Shakira and Lewis Hamilton having dinner with friends in Barcelona. pic.twitter.com/Xqo6kSPErS