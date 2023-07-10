"Люблю тебя". Роналду и Джорджина поделились новыми фото из отпуска

Криштиану Роналду опубликовал несколько новых фото и видео из отпуска в Португалии, передают Vesti.kz.
Роналду наслаждается отпуском вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес. Звездная пара продолжает отдыхать на своей роскошной яхте. После продолжительного времени на острове Сардиния в Италии Роналду и Джорджина прибыли к португальским пляжам.
"Люблю тебя", - подписал фотографии Роналду.
Несколько новых фотографий опубликовала и Джорджина Родригес. Пара загорала на своей яхте, занималась парасейлингом и каталась на гидроцикле.
"Любители пляжа", - написала Джорджина.
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