Итальянская модель "слила" переписку с Роналду

Итальянская модель Барбара Гамбатеса рассказала, что общалась в социальных сетях с Криштиану Роналду до того, как футболист начал встречаться с Джорджиной Родригес. Она опубликовала в TikTok всю переписку с футболистом, передают Vesti.kz.

Роналду и Родригес начали встречаться в 2016 году, когда пятикратный обладатель Золотого мяча играл за "Реал Мадрид". Перед началом этих отношений Роналду обменялся с Гамбатесой серией сообщений, в которой отправлял модели сердечки и шутил.

Роналду спрашивал девушку, когда она планирует посетить Мадрид, на что модель ответила: "Когда захочешь".

Несмотря на то, что они неоднократно общались, их встреча так и не состоялась, потому что в один момент Роналду прекратил общение с Барбарой Гамбатесой и оставил ее последние сообщения непрочитанными.

В TikTok-аккаунте модели два видео о переписке Роналду. Первое видео набрало более 13 миллионов просмотров. Второе видео, опубликованное недавно, посмотрели около 7 миллионов раз.

Сразу после публикации переписки модель встретила критику фанатов Криштиану Роналду. Один из самых популярных комментариев под видео выглядит так: "Ты злишься, потому что Роналду отверг тебя".

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