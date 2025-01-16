Фитнес-тренер развеяла миф о силовых тренировках для женщин

Среди женщин часто существует миф о том, что силовые тренировки вредят позвоночнику и матке. Однако фитнес-тренер Елена Соболь в беседе с "СЭ" опровергла это заблуждение, передают Vesti.kz.

Как влияют силовые тренировки на организм женщины

По словам эксперта, женский скелет действительно более хрупкий, чем мужской, но риск травм при занятиях силовыми тренировками возникает только при неправильной технике выполнения упражнений.

"Во время силовых тренировок (при условии правильной техники) оказывается минимальное воздействие на позвоночник. Поэтому важно постепенно увеличивать нагрузку параллельно с ростом мышц, выносливости и силы", - отметила Соболь.

Ограничения в быту

Фитнес-тренер подчеркнула, что подъем тяжестей в быту отличается от силовых тренировок. Она советует избегать частого подъема предметов весом более пяти килограммов в обычной жизни, так как это может привести к опущению матки.

Польза силовых тренировок для женщин

При регулярных занятиях с соблюдением правильной техники можно добиться не только улучшения фигуры, но и укрепления мышц тазового дна. Среди других преимуществ:

улучшение кровообращения;

облегчение протекания беременности и родов;

повышение общей выносливости организма.

Специалист напомнила, что ключ к безопасным и эффективным тренировкам - постепенное увеличение нагрузки и правильная техника выполнения упражнений.