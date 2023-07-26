Джорджина Родригес накопила состояние в 10 миллионов евро. Как ей это удалось?

Джорджина Родригес за 7 лет совместной жизни с Криштиану Роналду накопила состояние в 10 миллионов долларов, передают Vesti.kz.

Джорджина Родригес, девушка суперзвезды футбола Криштиану Роналду, постоянно привлекает внимание прессы. За время своих отношений с футболистом она собрала значительную аудиторию в социальных сетях.

По информации Sportsmanor, текущий собственный капитал Джорджины Родригес составляет около 10 миллионов долларов.

За последние 7 лет жизни с Роналду она стала востребованной моделью. Благодаря растущему количеству подписчиков в социальных сетях Родригес расширила свой потенциал заработка.

По данным СМИ, девушка Криштиану зарабатывала около 1 миллиона долларов за каждую рекламную публикацию, размещенную на ее страницах в социальных сетях. Эти информация датирована 2021 годом, когда у нее было около 28 миллионов подписчиков. Сейчас количество ее подписчиков превышает 50 миллионов, поэтому, скорее всего Джорджина зарабатывает с рекламных публикаций больше.

Родригес успешно диверсифицировала источники своего дохода, запустив собственную линию одежды и парфюмерию.

Кроме того, она была героиней популярного реалити-шоу от Netflix "Я - Джорджина", что еще больше повысило ее авторитет и потенциальный доход. Об этом также говорит тот факт, что недавно Родригес стала первой девушкой (женой) футболиста, собравшей 50 миллионов подписчиков в Instagram.

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