Джорджина произвела фурор в TikTok

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес зарегистрировалась в TikTok и произвела фурор, передают Vesti.kz.

Примерно за 12 часов после регистрации Джорджины в социальной сети на ее страницу подписались более 830 тысяч подписчиков.

Первое видео девушки Роналду в TikTok посмотрели около 300 тысяч зрителей. Фанаты в комментариях не скрывают своего восхищения Родригес и выражают радость появлению Джорджины в соцсети.

Ролик девушки - подборка некоторых моментов из жизни девушки Роналду за последние недели - посещение Каннского кинофестиваля, поездка в Мадрид и много другое.

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