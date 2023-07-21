Джорджина произвела фурор в TikTok

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес зарегистрировалась в TikTok и произвела фурор, передают Vesti.kz.
Примерно за 12 часов после регистрации Джорджины в социальной сети на ее страницу подписались более 830 тысяч подписчиков.
Первое видео девушки Роналду в TikTok посмотрели около 300 тысяч зрителей. Фанаты в комментариях не скрывают своего восхищения Родригес и выражают радость появлению Джорджины в соцсети.
Ролик девушки - подборка некоторых моментов из жизни девушки Роналду за последние недели - посещение Каннского кинофестиваля, поездка в Мадрид и много другое.
@georginagio Hi all! Throwback to my last red carpet ✨ @FestivaldeCannes #cannesfilmfestival ♬ Gangsta Boo - Ice Spice & Lil Tjay
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