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Джорджина показала подросшую дочь Роналду от суррогатной матери

Джорджина показала подросшую дочь Роналду от суррогатной матери
©instagram.com/georginagio

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась в Instagram видео с подросшей дочерью Евой Марией, передают Vesti.kz.

На видео девочка признается Джорджине в любви и целует ее в щеку.

Ева Мария душ Сантуш родилась 8 июня 2017 года от суррогатной матери. У нее есть брат-близнец Матео. Старший сын Роналду, Криштиану-младший, родился в 2010 году также от суррогатной матери.

В 2017 году Роналду и Джорджины родилась дочь, которую назвали Аланой Мартиной.

В 2022 году у пары появилась девочка Белла Эсмеральда, но им также пришлось пережить горе - ее брат близнец умер при родах.

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Метки:
Джорджина Родригес Роналду Криштиану Дети

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