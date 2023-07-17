Джорджина показала подросшую дочь Роналду от суррогатной матери

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась в Instagram видео с подросшей дочерью Евой Марией, передают Vesti.kz.

На видео девочка признается Джорджине в любви и целует ее в щеку.

Ева Мария душ Сантуш родилась 8 июня 2017 года от суррогатной матери. У нее есть брат-близнец Матео. Старший сын Роналду, Криштиану-младший, родился в 2010 году также от суррогатной матери.

В 2017 году Роналду и Джорджины родилась дочь, которую назвали Аланой Мартиной.

В 2022 году у пары появилась девочка Белла Эсмеральда, но им также пришлось пережить горе - ее брат близнец умер при родах.