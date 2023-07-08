Джорджина показала новые фото роскошного отдыха на яхте

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес попозировала в прозрачном желтом мини-платье для фотосессии на своей яхте во время отпуска в Италии, передают Vesti.kz.

Звездная пара уже несколько недель проводит свой отпуск у берегов Сардинии. Они живут на своей яхте Azimut Grande, купленной в 2020 году за 6 миллионов евро.

Джорджина также решила выложить детали своего образа - черную сумку, дорогие кольца и золотые часы.

Кроме того, Родригес и Роналду любовались закатом в компании своих друзей.

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