Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон на протяжении многих лет поддерживает здоровый образ жизни и делится своими проверенными методами. Актриса считает, что утро - главная часть дня, и именно в это время важно заложить основы хорошего самочувствия и энергии, передают Vesti.kz.

Утренний витаминный напиток Дженнифер

По словам Энистон, утренний напиток помогает ей сохранять стройность и поддерживать иммунитет.

"В жаркое время я пью стакан теплой воды с лимоном, а в холодный период делаю так: добавляю в кипяток чайную ложку имбиря, который полезен для пищеварения и иммунной системы, а также несколько капель меда манука", - рассказала актриса People.

Дженнифер подчеркивает, что такой напиток отлично бодрит и может стать альтернативой кофе или чаю. Она советует пить его горячим, не дожидаясь остывания до комнатной температуры.

Философия тренировок

Актриса уверена, что ключ к стройности - это наслаждение процессом. Энистон давно придерживается тренировок и правильного питания, но считает такой образ жизни не рутиной, а философией.

"Считается, что раз нет боли, то нет и результата. Это не совсем так. Я всегда держу в голове схему: нужно сделать 45 минут кардио, потом потренироваться на полу, а потом выполнить силовые упражнения. Вы на самом деле можете наслаждаться тренировкой, а не ломать свое тело ради результата", - поделилась она.

Энистон считает, что долгие изнуряющие тренировки не приносят желаемого эффекта, если превращаются в мучение. Важен баланс - сочетание регулярности, удовольствия и разнообразия в упражнениях.

Поддерживать стройность без лишнего стресса

Дженнифер на собственном примере показывает, что для поддержания формы не обязательно перегружать себя или придерживаться жестких ограничений. Главное - умеренность и поиск того, что подходит именно вам. Ее формула успеха проста: здоровое питание, удовольствие от спорта и полезные утренние привычки.