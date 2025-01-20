Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Красиво
Сегодня 12:15
 

Дизайнер назвал трендовый цвет для свадьбы в 2025 году

  Комментарии

Поделиться
Дизайнер назвал трендовый цвет для свадьбы в 2025 году ©depositphotos.com

Известный ювелир и дизайнер Блейк Асад поделился свежими идеями для свадеб в 2025 году. По его словам, парам, планирующим торжество, стоит выбирать оформление в синих тонах, передает Vesti.kz.

Поделиться

Известный ювелир и дизайнер Блейк Асад поделился свежими идеями для свадеб в 2025 году. По его словам, парам, планирующим торжество, стоит выбирать оформление в синих тонах, передает Vesti.kz.

Синие оттенки - символ спокойствия и стабильности

Эксперт отметил, что синие тона, будь то нежно-голубой или насыщенный цвет морской волны, ассоциируются с умиротворением, стабильностью и спокойствием. "Большинство пар ищут в семейном союзе именно это", - подчеркнул Асад.

Идеи для свадебного оформления

Дизайнер предложил разнообразные варианты использования синих оттенков:



  • в образах гостей и пары молодоженов;

  • в цветочных композициях и декорациях;

  • на праздничных столах, добавляя голубые или темно-синие акценты.

Для создания элегантной атмосферы Асад советует сочетать синий с зелёным и оттенком шампань. Такое цветовое решение подчеркнет изысканность и благородство стиля праздника.

Свадьбы 2025 года обещают быть яркими и незабываемыми благодаря модным дизайнерским решениям и вдохновению, черпаемому из природы.

Свадьба Дизайн

Реклама

Живи спортом!