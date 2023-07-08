"Чувак, пока!" Как российская модель проигнорировала Криштиану Роналду

Популярная Instagram-модель из России Виктория Одинцова рассказала, почему она отказалась отвечать на сообщение от Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Вики Одинцова (так она подписана в соцсетях) - 29-летняя модель, имеющая более 5 миллионов подписчиков в Instagram. Известна тем, что встречалась с певцом Егором Кридом, дружит с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном и футболистом Неймаром.

"Это было давным-давно. Написал мне: "Привет, как дела?" Я удалила сообщение и не ответила. Они все пишут эти сообщения одинаковые и отправляют рассылку для тех, кто поведется. Мне это не интересно. (...) Причем я знаю, кому он еще писал из моих знакомых девчонок. Поэтому я сразу поняла: "Чувак, пока. Удалить", - рассказала Одинцова в рамках YouTube-шоу "Макарена" в 2020 году.

Криштиану Роналду, вероятно, писал российской модели до того, как вступил в отношения с Джорджиной Родригес.