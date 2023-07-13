Что бывший парень Джорджины рассказал о прошлом девушки

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года, но это не единственные долгие отношения, в которых состояла Джорджина. До знакомства с известным футболистом девушка была в отношениях с фотографом Хавьером Эрнандесом. Они познакомились, когда им было по 13 лет, передают Vesti.kz.

Хавьер Эрнандес принял участие в испанском реалити-шоу "Остров искушений", где рассказал об их отношениях.

"Мы проводили много времени вместе в возрасте от 13 до 18 лет. Мы учились в одном классе в течение года, а затем, несмотря на то, что мы были в разных классах, мы сохранили отношения. У нас была одна и та же группа друзей. Правда в том, что я могу сказать о ней только хорошее. После школы мы шли в парк и мечтали. Мы говорили о путешествиях по миру. Теперь, когда прошли годы, я вижу, что она стала женщиной с невероятной семьей и что она осуществила то, что намеревалась сделать. Я тоже не могу жаловаться, потому что я осуществил многие мечты. Забавно вспоминать наши разговоры", - рассказывал Эрнандес в 2021 году.

По данным СМИ, Хавьер не поддерживает связь со своей бывшей девушкой, но продолжает общаться с сестрой Джорджины Иваной.