Четыре чашки этого горячего напитка в день могут замедлить старение

Регулярное потребление кофе может способствовать замедлению физического старения и снижению риска возрастной хрупкости, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Express.

Согласно исследованию, опбуликованному в European Journal of Nutrition, люди, употребляющие от четырех до шести и более чашек кофе в день (по 125 мл), реже сталкиваются с признаками хрупкости в пожилом возрасте. Такой эффект связывают с антиоксидантами, содержащимися в напитке. Они помогают снижать воспаление, предотвращать потерю и повреждение мышечной ткани, а также улучшать чувствительность к инсулину и усвоение глюкозы.

Исследование проводилось в течение семи лет в рамках проекта Longitudinal Ageing Study Amsterdam (LASA). В нем приняли участие 1161 человек в возрасте от 55 лет. Хрупкость оценивалась по пяти критериям: потеря веса, слабость, утомляемость, медленная походка и низкая физическая активность.

Авторы отмечают, что высокая привычная доза кофеина ассоциируется с меньшей вероятностью проявления этих симптомов. Руководитель исследования, профессор Амстердамского института общественного здравоохранения Маргрейт Р. Олтоф подчеркнула:

"Кофе - неотъемлемая часть повседневной жизни для многих людей. Наши результаты подчеркивают потенциальную пользу от его регулярного употребления в снижении риска хрупкости у пожилых. Это может способствовать здоровому старению, но также необходимо исследовать и другие пищевые подходы, чтобы пожилые могли вести полноценную жизнь".

Результаты дополняют данные Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), которое считает умеренным и безопасным потребление до 400 мг кофеина в день - это примерно три-пять чашек кофе. Однако людям с повышенной чувствительностью к кофеину или высоким давлением рекомендуется ограничить его потребление.

Согласно рекомендациям NHS, беременным женщинам следует ограничить суточную норму до 200 мг кофеина, что эквивалентно двум чашкам кофе.