Эти 5 ошибок в уходе за собой допускает почти каждая женщина: проверьте себя

Неправильный уход за собой может привести к ряду неприятных последствий — от воспалений и пигментации до выпадения волос и нарушения метаболизма. О распространенных ошибках рассказала врач-косметолог, дерматолог и специалист по антивозрастной медицине Елена Богатова, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".
Крайности в уходе за кожей
По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок — либо чрезмерный, либо недостаточный уход за кожей лица.
"Излишнее увлечение косметикой и процедурами может нарушить природную защиту кожи, повредить микробиом и спровоцировать сухость, воспаления и преждевременное старение", — объяснила Богатова.
С другой стороны, полное пренебрежение базовыми правилами ухода - очищением, увлажнением и защитой - также может вызвать кожные проблемы.
"Найдите для себя золотую середину. Для этого правильнее всего будет хотя бы раз обратиться к профессиональному косметологу. Он поможет определить ваш тип кожи, имеющиеся проблемы и подскажет, как их решить", - посоветовала специалист.
Пренебрежение базовыми средствами
Некоторые средства ухода обязательны для ежедневного применения:
Опасность просроченной косметики
Использование средств с истекшим сроком годности может привести к раздражению, аллергии и даже инфекциям. Эксперт советует регулярно проверять срок хранения косметических продуктов и вовремя их заменять.
Уход за волосами и руками
Неправильный уход за волосами - еще одна частая ошибка. Отсутствие масок, кондиционеров или неверно подобранный шампунь делает волосы тусклыми и ломкими. Также стоит уделять внимание уходу за руками и ногтями, избегая агрессивных покрытий и непрофессионального снятия лака.
Внутренние факторы
Ухоженный внешний вид невозможен без заботы о здоровье. К числу частых промахов относятся:
Комплексный подход, включающий как внешний уход, так и заботу о здоровье, поможет сохранить молодость и хорошее самочувствие.
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