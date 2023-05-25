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Вчера 16:23
 

Эти 5 ошибок в уходе за собой допускает почти каждая женщина: проверьте себя

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Эти 5 ошибок в уходе за собой допускает почти каждая женщина: проверьте себя ©depositphotos.com

Неправильный уход за собой может привести к ряду неприятных последствий — от воспалений и пигментации до выпадения волос и нарушения метаболизма. О распространенных ошибках рассказала врач-косметолог, дерматолог и специалист по антивозрастной медицине Елена Богатова, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

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Неправильный уход за собой может привести к ряду неприятных последствий — от воспалений и пигментации до выпадения волос и нарушения метаболизма. О распространенных ошибках рассказала врач-косметолог, дерматолог и специалист по антивозрастной медицине Елена Богатова, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Крайности в уходе за кожей

По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок — либо чрезмерный, либо недостаточный уход за кожей лица.

"Излишнее увлечение косметикой и процедурами может нарушить природную защиту кожи, повредить микробиом и спровоцировать сухость, воспаления и преждевременное старение", — объяснила Богатова.

С другой стороны, полное пренебрежение базовыми правилами ухода - очищением, увлажнением и защитой - также может вызвать кожные проблемы.

"Найдите для себя золотую середину. Для этого правильнее всего будет хотя бы раз обратиться к профессиональному косметологу. Он поможет определить ваш тип кожи, имеющиеся проблемы и подскажет, как их решить", - посоветовала специалист.

Пренебрежение базовыми средствами

Некоторые средства ухода обязательны для ежедневного применения:

  • средство для снятия макияжа — макияж во сне ухудшает состояние кожи;

  • тоник — восстанавливает pH и подготавливает кожу к увлажнению;

  • крем — питательный или увлажняющий в зависимости от времени года;

  • средства с SPF — обязательны в любое время года для профилактики фотостарения и онкологии.

    • Опасность просроченной косметики

    Использование средств с истекшим сроком годности может привести к раздражению, аллергии и даже инфекциям. Эксперт советует регулярно проверять срок хранения косметических продуктов и вовремя их заменять.

    Уход за волосами и руками

    Неправильный уход за волосами - еще одна частая ошибка. Отсутствие масок, кондиционеров или неверно подобранный шампунь делает волосы тусклыми и ломкими. Также стоит уделять внимание уходу за руками и ногтями, избегая агрессивных покрытий и непрофессионального снятия лака.

    Внутренние факторы

    Ухоженный внешний вид невозможен без заботы о здоровье. К числу частых промахов относятся:

  • игнорирование профилактических осмотров и симптомов;

  • недостаток физической активности;

  • несбалансированное питание;

  • хронический стресс и недосыпание.

    • Комплексный подход, включающий как внешний уход, так и заботу о здоровье, поможет сохранить молодость и хорошее самочувствие.

    Здоровье

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