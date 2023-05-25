Эти 5 ошибок в уходе за собой допускает почти каждая женщина: проверьте себя

Неправильный уход за собой может привести к ряду неприятных последствий — от воспалений и пигментации до выпадения волос и нарушения метаболизма. О распространенных ошибках рассказала врач-косметолог, дерматолог и специалист по антивозрастной медицине Елена Богатова, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Крайности в уходе за кожей

По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок — либо чрезмерный, либо недостаточный уход за кожей лица.

"Излишнее увлечение косметикой и процедурами может нарушить природную защиту кожи, повредить микробиом и спровоцировать сухость, воспаления и преждевременное старение", — объяснила Богатова.

С другой стороны, полное пренебрежение базовыми правилами ухода - очищением, увлажнением и защитой - также может вызвать кожные проблемы.

"Найдите для себя золотую середину. Для этого правильнее всего будет хотя бы раз обратиться к профессиональному косметологу. Он поможет определить ваш тип кожи, имеющиеся проблемы и подскажет, как их решить", - посоветовала специалист.

Пренебрежение базовыми средствами

Некоторые средства ухода обязательны для ежедневного применения:

средство для снятия макияжа — макияж во сне ухудшает состояние кожи;

тоник — восстанавливает pH и подготавливает кожу к увлажнению;

крем — питательный или увлажняющий в зависимости от времени года;

средства с SPF — обязательны в любое время года для профилактики фотостарения и онкологии.

Опасность просроченной косметики

Использование средств с истекшим сроком годности может привести к раздражению, аллергии и даже инфекциям. Эксперт советует регулярно проверять срок хранения косметических продуктов и вовремя их заменять.

Уход за волосами и руками

Неправильный уход за волосами - еще одна частая ошибка. Отсутствие масок, кондиционеров или неверно подобранный шампунь делает волосы тусклыми и ломкими. Также стоит уделять внимание уходу за руками и ногтями, избегая агрессивных покрытий и непрофессионального снятия лака.

Внутренние факторы

Ухоженный внешний вид невозможен без заботы о здоровье. К числу частых промахов относятся:

игнорирование профилактических осмотров и симптомов;

недостаток физической активности;

несбалансированное питание;

хронический стресс и недосыпание.

Комплексный подход, включающий как внешний уход, так и заботу о здоровье, поможет сохранить молодость и хорошее самочувствие.