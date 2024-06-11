Казахстанский таеквондист завоевал золото после отбора на Олимпиаду-2024

Казахстанец Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль на международном турнире по таеквандо категории G-1 в Люксембурге, сообщают Vesti.kzсо ссылкой на Olympic.kz.

Абабакиров занял первое место в весовой категории до 63 килограммов. Для него этот турнир стал первым после азиатского отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, Абабакиров завоевал путевку в Париж-2024 в весе до 58 килограммов.