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Казахстанский таеквондист завоевал золото после отбора на Олимпиаду-2024

Казахстанский таеквондист завоевал золото после отбора на Олимпиаду-2024
©olympic.kz

Казахстанец Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль на международном турнире по таеквандо категории G-1 в Люксембурге, сообщают Vesti.kzсо ссылкой на Olympic.kz.

Абабакиров занял первое место в весовой категории до 63 килограммов. Для него этот турнир стал первым после азиатского отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, Абабакиров завоевал путевку в Париж-2024 в весе до 58 килограммов.

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Метки:
таеквондо Олимпиада-2024

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