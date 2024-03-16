Казахстанский таеквондист прокомментировал завоевание лицензии на ОИ-2024

Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров в интервью Olympic.kz прокомментировал завоевани лицензии на Олимпиаду-2024, сообщают Vesti.kz. Лицензионный турнир прошел в китайском Тайане. 20-летний Абабакиров выступил в весе до 58 килограммов.

"Честно говоря, моей радости нет предела. Перед турниром мы провели очень серьезную подготовку. И я рад, что в итоге все усилия завершились успехом. Для этого я сделал все возможное.

Что касается турнира, то он был очень конкурентным. Особенно испытывал волнение перед полуфиналом, где решалась судьба лицензии.

Тем не менее, при поддержке моих тренеров и болельщиков мы показали достойные результаты и отобрались на Игры.

Теперь нас ждут усиленные тренировки. В команде я выступаю с 2022 года. Дважды участвовал в чемпионате мира среди взрослых. Мой самый большой результат в спортивной карьере – пятое место на ЧМ. И теперь у меня новый вызов - участие в парижской Олимпиаде.

Моя главная задача – защитить честь нашей страны. Я работаю только для этого", - сказал Самирхон.