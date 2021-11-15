Казахстанская таеквондистка выиграла бронзу на турнире во Франции

В Париже завершился международный турнир по таеквондо (WT) French ECOpen 2021. По его итогам казахстанка Жансель Дениз завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 73 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Всего в открытом чемпионате класса G-1 приняли участие свыше 450 спортсменов из разных стран мира.

В полуфинальном поединке Дениз уступила представительнице Германии со счетом 16:23, поднявшись в итоге на третью ступень пьедестала.

Напомним, что ранее Жансель выиграла турниры в Черногории и Турции.