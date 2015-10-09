Таеквондо
Сегодня 20:26
 

Казахстан завоевал золото чемпионата мира по таеквондо среди юниоров

Казахстанская таеквондистка Айым Серикбаева стала чемпионкой мира среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФТ.

В финале весовой категории до 44 килограммов она победила мексиканку Понсе Нуньес Дара Ширли со счётом 2:0.

Последний раз казахстанская юниорская сборная по таеквондо завоёвывала золотую медаль мирового первенства в 2006 году.

Ранее Серикбаева становилась чемпионкой Азии и победительницей юношеских Азиатских игр.

Напомним, что на чемпионате мира в Ташкенте бронзовые медали завоевали Ерзат Ерасыл (до 48 кг) и Ислам Медетбай (до 55 кг).

Турнир продлится до 17 апреля.

