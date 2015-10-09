Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Таеквондо
Сегодня 20:31
 

Казахстан завоевал второе золото на ЧМ-2025 по таеквондо

  Комментарии

Поделиться
Казахстан завоевал второе золото на ЧМ-2025 по таеквондо ©Olympic.kz

Сборная Казахстана по таеквондо завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира в Найроби (Кения), сообщают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.

Поделиться

Сборная Казахстана по таеквондо завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира в Найроби (Кения), сообщают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.

Победителем турнира стал Батырхан Толеугали, одержавший победу в весовой категории до 87 килограммов.

В финале Толеугали переиграл Мохаммада Ализаде из Ирана.

На счету казахстанской команды уже три медали: первым победу праздновал Бейбарыс Каблан, а на третью ступень пьедестала поднялся Тамерлан Тлеулес.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Рим   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 декабря 22:00   •   не начат
Лацио
Лацио
(Рим)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
Кто победит в основное время?
Лацио
Ничья
Болонья
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!