Казахстан завоевал второе золото на ЧМ-2025 по таеквондо

Сборная Казахстана по таеквондо завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира в Найроби (Кения), сообщают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.

Победителем турнира стал Батырхан Толеугали, одержавший победу в весовой категории до 87 килограммов.

В финале Толеугали переиграл Мохаммада Ализаде из Ирана.

На счету казахстанской команды уже три медали: первым победу праздновал Бейбарыс Каблан, а на третью ступень пьедестала поднялся Тамерлан Тлеулес.

