Казахстан завоевал пятую медаль на чемпионате мира по таеквондо

Сборная Казахстана выиграла ещё одну медаль на чемпионате мира по таеквондо среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФТ.

В заключительный день соревнования Адилет Шери, выступавший в весовой категории до 51 килограмма, стал бронзовым призёром после поражения в полуфинале от представителя Туниса Малека Макрони.

Эта награда стала пятой для Казахстана на мировом турнире. Ранее чемпионкой стала Айым Серикбаева (до 44 кг), а бронзовые медали также завоевали Ерасыл Ерзат (до 48 кг), Ислам Медетбай (до 55 кг) и Алидар Абдукаримов (до 68 кг).

В турнире принимают участие около 1000 спортсменов из 119 стран.

