Казахстан выиграл медаль чемпионата Азии по таеквондо

Сборная Казахстана выиграла первую медаль на проходящем чемпионате Азии по таеквондо во вьетнамском Дананге, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ДРС.
Мария Севостьянова стала серебряной призеркой континентального турнира.
В финале весовой категории до 57 килограммов она уступила чемпионке мира и бронзовой медалистке Азиады Ким Ю Джин из Южной Кореи.
До решающей схватки Севостьянова одолела Джулию Мам (Камбоджа), Ти Тует Транд (Вьетнам) и Вей Чун-Лин (Китайский Тайбэй).
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