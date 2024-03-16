Казахстан оставили без лицензии на Олимпиаду в таеквондо

Казахстанская таекводнистка Жансель Дениз осталась без олимпийской лицензии в рамках отборочного турнира в Тайане (Китай), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанка, выступающая в весовой категории свыше 67 килограммов не смогла выйти в финал соревнований.

В 1/2 финала Дениз уступила сопернице из Таджикистана Мунире Абдусоломовой.

Отметим, что в отборе на Олимпиаду казахстанские таекводнисты завоевали две лицензии. Путевки в Париж у Самирхона Абубакирова (до 58 килограммов) и Батырхана Толеугали (до 80 килограммов).

Напомним, в турнире принимают участие 96 таеквондистов из 33 стран. Путевку на ОИ-2024 получат по два финалиста в каждом весе.