Казахстан оставили без лицензии на Олимпиаду в таеквондо

Казахстанская таекводнистка Жансель Дениз осталась без олимпийской лицензии в рамках отборочного турнира в Тайане (Китай), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанка, выступающая в весовой категории свыше 67 килограммов не смогла выйти в финал соревнований.
В 1/2 финала Дениз уступила сопернице из Таджикистана Мунире Абдусоломовой.
Отметим, что в отборе на Олимпиаду казахстанские таекводнисты завоевали две лицензии. Путевки в Париж у Самирхона Абубакирова (до 58 килограммов) и Батырхана Толеугали (до 80 килограммов).
Напомним, в турнире принимают участие 96 таеквондистов из 33 стран. Путевку на ОИ-2024 получат по два финалиста в каждом весе.
Загрузка матч-центра...
Реклама