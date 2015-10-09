Казахстан и Узбекистан разыграли золото Исламиады

Казахстанский таеквондист Бауыржан Хасенов завоевал серебро на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.
Он поднялся на вторую ступень пьедестала в категории свыше 82 килограммов.
В решающем бою Хасенов встретился с узбекистанцем Маратом Мавлоновым.
Соперник одержал победу в финале — 2:0 по раундам (4:4, 13:6).
Напомним, Исламиада стартовала 7 ноября и завершаться 21 ноября.
Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа • Австрия • Групповой этап, мужчины
19 ноября 00:45 • не начат
Австрия
- : -
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
Австрия
Ничья
Босния и Герцеговина
Проголосовало 2 человек
Реклама