Казах уехал в Африку и сотворил историю на Олимпиде. Он получил мировое признание
В Гонконге прошла ежегодная церемония вручения наград от мировой федерации таеквандо, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.
В Гонконге прошла ежегодная церемония вручения наград от мировой федерации таеквандо, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.
По ее итогам лучшим тренером минувшего года стал казахстанец Есбол Султанов, который на Олимпиаде в Париже возглавлял сборную Туниса.
Под его руководством Тунис впервые выиграл Олимпиаду по таэквондо. В весовой категории до 80 килограмм успеха добился 28-летний тунисец Фирас Катуси.
Отметим, что Есбол возглавил сборную Туниса в октябре 2023 года.
Также на минувшей Олимпиаде в весовой категории до 58 килограмм бронзой отметился Мохамед Халил Жендуби. Тем самым, Тунис первый раз на одной Олимпиаде выиграл сразу две медали.
Добавим, что казахстанкие таэквондисты наградами не отметились.
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