Казах уехал в Африку и сотворил историю на Олимпиде. Он получил мировое признание

В Гонконге прошла ежегодная церемония вручения наград от мировой федерации таеквандо, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

По ее итогам лучшим тренером минувшего года стал казахстанец Есбол Султанов, который на Олимпиаде в Париже возглавлял сборную Туниса.

Под его руководством Тунис впервые выиграл Олимпиаду по таэквондо. В весовой категории до 80 килограмм успеха добился 28-летний тунисец Фирас Катуси.

Отметим, что Есбол возглавил сборную Туниса в октябре 2023 года.

Также на минувшей Олимпиаде в весовой категории до 58 килограмм бронзой отметился Мохамед Халил Жендуби. Тем самым, Тунис первый раз на одной Олимпиаде выиграл сразу две медали.

Добавим, что казахстанкие таэквондисты наградами не отметились.