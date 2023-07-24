Казахстанка установила рекорд на ЧМ по плаванию, но осталась без финала

На чемпионате мира по плаванию, проходящему в в Фукуоке (Япония), состоялись предварительный заплыв на дистанции 1500 метров свободным стилем среди женщин, в которых приняла участие спортсменка из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Диана Тасжанова проплыла дистанцию с результатом 17 минут и 09,98 секунды, установив новый рекорд Казахстана (17:23.37). Однако казахстанка заняла 29-е место и не смогла отобраться в финал.

Также во второй день чемпионата мира от сборной Казахстана выступили еще две спортсменки. На дистанции 100 метров на спине Игнатова Ксения заняла 32-е место с результатом 1.02.34, Пчелинцева Аделаида стала 42-й в заплыве 100 метров брассом (1.11.41).

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