Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Водные виды спорта Плавание
Комментарии

Казахстан взял две медали на этапе Кубка мира по плаванию

Казахстан взял две медали на этапе Кубка мира по плаванию
©worldaquatics.com

Казахстанцы Эдуард Ким и Наргиза Болатова успешно стартовали на первом этапе Кубка мира по водным видам спорта в Пекине (Китай), передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ДРС.

В первый день соревнований Ким и Болатова (смешанный дуэт) завоевали серебряную медаль в технической программе артистического плавания.

После этого сборная Казахстана завоевала бронзу в групповой дисциплине (техническая программа). А Карина Магрупова заняла восьмое место в личном зачете (техническая программа).

5 апреля пройдут соревнования в произвольной программе. 

Всего в этом году пройдут четыре этапа Кубка мира. После Пекина спортсмены отправятся в Париж (3-5 мая), Маркем (31 мая-2 июня) и Будапешт (5-7 июля).

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Плавание

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 17:04
Плавание
©worldaquatics.com Казахстан взял две медали на этапе Кубка мира по плаванию
29 февраля, 21:29
Плавание
©instagram.com/drs_kz Казахстан завершил ЧА по плаванию с историческим результатом
27 февраля, 22:16
Плавание
©instagram.com/qaz_olympics/ Казахстан с рекордом выиграл золото на ЧА по водным видам спорта
27 февраля, 19:28
Плавание
©instagram.com/qaz_olympics/ Звездная пловчиха принесла золото Казахстану на ЧА по водным видам спорта
27 февраля, 18:59
Плавание
©instagram.com/qaz_olympics/ Казахстан завоевал еще одно золото на чемпионате Азии по водным видам спорта
27 февраля, 18:00
Плавание
©Дирекция развития спорта Казахстан с рекордом завоевал два золота на ЧА по водным видам спорта
27 февраля, 00:15
Плавание
©Дирекция развития спорта Казахстан завоевал 11 медалей на чемпионате Азии по водным видам спорта
12 февраля, 17:40
Плавание
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов "Мне некуда возвращаться". Звездная пловчиха - о принятии казахстанского гражданства
5 февраля, 07:00
Плавание
©kazsports.kz Казахстан выиграл историческое золото ЧМ по водным видам спорта
27 сентября 2023, 17:54
Плавание
©olympic.kz Казахстанский пловец завоевал бронзу Азиады
24 сентября 2023, 11:45
Плавание
©instagram.com/sofyaspodarenko В России рассказали о переходе спортсменов под флаг Казахстана
6 сентября 2023, 07:38
Плавание
©instagram.com/sofyaspodarenko Обвиненная в предательстве российская пловчиха сделала заявление после переезда в Казахстан
28 августа 2023, 11:00
Плавание
©instagram.com/sofyaspodarenko Решившая выступать за Казахстан российская пловчиха ответила хейтерам неприличным фото
12 августа 2023, 09:01
Плавание
© Всероссийская федерация плавания Чемпионка России по плаванию будет выступать за Казахстан
24 июля 2023, 12:39
Плавание
©instagram.com/aquatics.kz/ Казахстанка установила рекорд на ЧМ по плаванию, но осталась без финала
17 июля 2023, 15:18
Плавание
©instagram.com/aquatics.kz/ Казахстан завоевал историческую медаль на ЧМ по водным видам спорта
27 февраля 2023, 18:40
Плавание
©Vesti.kz Эксклюзив. Уникальные кадры со "свадьбы века" олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина
24 февраля 2023, 15:24
Плавание
©olympic.kz /Сали Сабиров© "Дальше плавать - это мучать себя": Дмитрий Баландин объяснил, почему завершил карьеру
17 декабря 2022, 12:17
Плавание
©olympic.kz Казахстанец установил рекорд и вышел в полуфинал ЧМ по плаванию
21 сентября 2022, 23:33
Плавание
©instagram.com/dmitriy_balandin_/ "Главный заплыв еще впереди!". Олимпийский чемпион Баландин - о завершении карьеры и дальнейших планах
20 сентября 2022, 20:13
Плавание
©Vesti.kz/Турар Казангапов Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил карьеру
9 сентября 2022, 18:20
Плавание
©instagram.com/dmitriy_balandin_/ Дмитрий Баландин сыграл свадьбу
19 августа 2022, 19:01
Плавание
©instagram.com/drs_kz Казахстан ворвался в топ-5, или сколько медалей добыто на Исламиаде-2022
18 августа 2022, 15:13
Плавание
©olympic.kz Казахстанский пловец выиграл второе золото на Исламиаде
15 августа 2022, 07:20
Плавание
©instagram.com/drs_kz Казахстан выиграл два золота на Исламиаде
13 августа 2022, 23:23
Плавание
©instagram.com/drs_kz/ Казахстанка с рекордом выиграла золото Исламиады
3 июля 2022, 14:55
Плавание
©US Olympic Team Известный пловец решил продать свои олимпийские медали
22 июня 2022, 23:18
Плавание
©Reuters Канадская пловчиха в 15 лет завоевала золото чемпионата мира
20 мая 2022, 19:35
Плавание
©instagram.com/pryanya93/ Шестикратная чемпионка мира из России показала видео эротического танца
5 апреля 2022, 12:20
Плавание
©instagram.com/elya_energizer/ "Фотки огонь". Казахстанская пловчиха покорила фанатов шикарным платьем с глубоким вырезом

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus