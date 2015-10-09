Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Казахстан установил рекорд и завоевал медаль чемпионата Азии

Казахстан установил рекорд и завоевал медаль чемпионата Азии Фото: Турар Казангапов, Tengrinews/Qaz_Olympics©

Команда Казахстана по плаванию добыла медаль на чемпионате Азии в Ахмедабаде (Индия), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Адильбек Мусин, Галымжан Балабек, Софья Сподаренко и София Абубакирова заняли третье место в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем.

На финише спортсмены показали время 3:35.36, что стало новым рекордом Казахстана.

Отметим, что Софья Сподаренко 11 августа 2023 года получила разрешение выступать за сборную Казахстана. Ранее она отказалась от гражданства России и восстановила казахстанское. Спортсменка родом из Усть-Каменогорска.

