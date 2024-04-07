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Казахстан обошел Китай за золото Кубка мира по плаванию

Казахстан обошел Китай за золото Кубка мира по плаванию
©instagram.com/qaz_olympics

Сборная Казахстана выиграла золото в артистическом плавании на первом этапе Кубка мира в Пекине (Китай), передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ДРС.

Наша команда (Айгерим Курмангалиева, Этери Какутия, Наргиза Болатова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы) набрала 213.7801 балла, что позволило ей занять первое место. Вторым стал Китай (205.0300), а бронза досталась Австралии (196,6266). 

Для Казахстана это пятая награда в столице Китая. Ранее в разных дисциплинах были завоеваны две серебряные и две бронзовые медали.

Всего в этом году пройдут четыре этапа Кубка мира по водным видам спорта. После Пекина спортсмены отправятся в Париж (3-5 мая), Маркем (31 мая-2 июня) и Будапешт (5-7 июля).

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Метки:
Плавание Казахстан Китай

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