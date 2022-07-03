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Известный пловец решил продать свои олимпийские медали

Известный пловец решил продать свои олимпийские медали
©US Olympic Team

Американский пловец Райан Лохте, являющийся шестикратным олимпийским чемпионом, принял решение выставить свои медали на аукцион. Он планирует выручить за них порядка 80 тысяч долларов (37,1 миллиона тенге), сообщает "Чемпионат".

37-летний Лохте завоевывал золото на Играх в Афинах (2004) и Рио-де-Жанейро (2016), а в Пекине (2008) и Лондоне (2012) он пополнил копилку сразу на две золотые медали. 

Однако расставаться со своими главными наградами Райан не собирается. На аукцион он выставил по три серебряные и бронзовые награды.

Отметим, что аукцион продлится до 21 июля.

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Метки:
Плавание США Олимпиада Олимпиада-2016

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