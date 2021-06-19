Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Турнир EFC 37 в Алматы
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Это не конец пути". Шестикратный чемпион Олимпиады высказался о провале в отборе на Игры в Токио

"Это не конец пути". Шестикратный чемпион Олимпиады высказался о провале в отборе на Игры в Токио
Райан Лохте. Фото: globallookpress.com©
Новости спорта Водные виды спорта Плавание
0

Американский пловец Райан Лохте не смог квалифицироваться на Олимпиаду в Токио, сообщают РИА Новости.

На отборочных стартах Олимпийских игр в Омахе 36-летний Лохте стал седьмым на дистанции 200 метров комплексным плаванием и смог квалифицироваться на Игры.

Для попадания в состав сборной необходимо было занять место не ниже второго: победу одержал Майкл Эндрю, а следом финишировал Чейз Калиш.

"Это не конец пути, - приводит слова Лохте Рейтер. - Я хочу многого добиться в плавании, будь то в бассейне или за его пределами, чтобы продвинуть плавание вперед".

Добавим, что на счету Лохте 12 олимпийских наград - шесть золотых, три серебряных и три бронзовых.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля, а завершится - 8 августа.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Олимпиада-2020 Япония США Плавание

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:24
Водные виды спорта
"Это не конец пути". Шестикратный чемпион Олимпиады высказался о провале в отборе на Игры в Токио "Это не конец пути". Шестикратный чемпион Олимпиады высказался о провале в отборе на Игры в Токио
4 апреля, 21:53
Водные виды спорта
Баландин в свой день рождения остался без медали чемпионата России по плаванию Баландин в свой день рождения остался без медали чемпионата России по плаванию
22 марта, 10:46
Водные виды спорта
Дмитрий Баландин завоевал третью медаль на соревнованиях в Турции Дмитрий Баландин завоевал третью медаль на соревнованиях в Турции
21 марта, 12:48
Водные виды спорта
Дмитрий Баландин завоевал золотую медаль на соревнованиях в Турции Дмитрий Баландин завоевал золотую медаль на соревнованиях в Турции
28 ноября 2020, 12:11
Водные виды спорта
Баландин завоевал "золото" чемпионата Казахстана по плаванию Баландин завоевал "золото" чемпионата Казахстана по плаванию
14 октября 2020, 17:38
Водные виды спорта
Чемпиона мира по плаванию отстранили до конца года из-за супружеской измены Чемпиона мира по плаванию отстранили до конца года из-за супружеской измены
30 сентября 2020, 20:59
Водные виды спорта
"Надо прибавлять". Личный тренер Худякова - о шансах на Олимпиаде, основных соперниках и плюсах переноса Игр "Надо прибавлять". Личный тренер Худякова - о шансах на Олимпиаде, основных соперниках и плюсах переноса Игр
20 сентября 2020, 17:55
Водные виды спорта
"Не русская из России, а русская из Казахстана". Паралимпийка впервые попала на обложку Playboy "Не русская из России, а русская из Казахстана". Паралимпийка впервые попала на обложку Playboy
6 августа 2020, 14:02
Водные виды спорта
Обладатель лицензии на Олимпиаду в Токио из Казахстана за рекордное время переплыл Иссык-Куль Обладатель лицензии на Олимпиаду в Токио из Казахстана за рекордное время переплыл Иссык-Куль
18 июня 2020, 18:26
Около спорта
Олимпийский чемпион Баландин и Ильин обратились к Назарбаеву Олимпийский чемпион Баландин и Ильин обратились к Назарбаеву
11 июня 2020, 22:58
Около спорта
Назван первый номер рейтинга лучших спортсменов века с участием Головкина Назван первый номер рейтинга лучших спортсменов века с участием Головкина
5 июня 2020, 22:11
Бокс
Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века
27 апреля 2020, 17:30
Около спорта
Чемпионка мира по плаванию поделилась горячим фото в карантине Чемпионка мира по плаванию поделилась горячим фото в карантине
25 апреля 2020, 10:59
Водные виды спорта
"Бывали загоны". Баландин - о футболе, звездной болезни и переносе Олимпиады "Бывали загоны". Баландин - о футболе, звездной болезни и переносе Олимпиады
12 апреля 2020, 15:55
Водные виды спорта
Олимпийская чемпионка выставила на аукцион 59 лотов для борьбы с COVID-19 Олимпийская чемпионка выставила на аукцион 59 лотов для борьбы с COVID-19
19 января 2020, 10:34
Водные виды спорта
Баландин завоевал третью медаль на этапе мирового турнира от FINA Баландин завоевал третью медаль на этапе мирового турнира от FINA
15 января 2020, 11:15
Водные виды спорта
Баландин завоевал "бронзу" на этапе мирового турнира от FINA Баландин завоевал "бронзу" на этапе мирового турнира от FINA
9 декабря 2019, 12:46
Водные виды спорта
Баландин взял медаль в своей "коронке" на открытом чемпионате США по плаванию Баландин взял медаль в своей "коронке" на открытом чемпионате США по плаванию
7 декабря 2019, 11:55
Водные виды спорта
Олимпийский чемпион Баландин завоевал "золото" на открытом чемпионате по плаванию в США Олимпийский чемпион Баландин завоевал "золото" на открытом чемпионате по плаванию в США
26 ноября 2019, 15:41
Водные виды спорта
В 24-часовом заплыве в Алматы спортсмены преодолели 73 километра В 24-часовом заплыве в Алматы спортсмены преодолели 73 километра
13 ноября 2019, 12:31
Водные виды спорта
В Алматы состоится 24-часовой благотворительный заплыв В Алматы состоится 24-часовой благотворительный заплыв
14 сентября 2019, 14:57
Происшествия
Укравший зеркала с авто Баландина и отпущенный из зала суда попался на таком же преступлении Укравший зеркала с авто Баландина и отпущенный из зала суда попался на таком же преступлении
1 сентября 2019, 11:43
Водные виды спорта
Казахстанцы выиграли "золото" чемпионата мира по артистическому плаванию среди молодежи Казахстанцы выиграли "золото" чемпионата мира по артистическому плаванию среди молодежи
27 августа 2019, 12:23
Водные виды спорта
Казахстан завоевал 12-ю лицензию на Олимпиаду-2020 Казахстан завоевал 12-ю лицензию на Олимпиаду-2020
25 августа 2019, 16:56
Благотворительность
Перчатки Головкина с автографом оказались самыми дорогими на благотворительном аукционе в Боровом Перчатки Головкина с автографом оказались самыми дорогими на благотворительном аукционе в Боровом
26 июля 2019, 21:52
Водные виды спорта
"Для меня чемпионат мира еще не закончился". Баландин - об упущенной медали и планах на предолимпийский сезон "Для меня чемпионат мира еще не закончился". Баландин - об упущенной медали и планах на предолимпийский сезон
26 июля 2019, 18:56
Водные виды спорта
Олимпийский чемпион Баландин остался без медалей чемпионата мира на своей коронной дистанции Олимпийский чемпион Баландин остался без медалей чемпионата мира на своей коронной дистанции
25 июля 2019, 18:14
Водные виды спорта
Баландин с лучшим результатом сезона пробился во второй финал ЧМ-2019 по плаванию Баландин с лучшим результатом сезона пробился во второй финал ЧМ-2019 по плаванию
22 июля 2019, 17:41
Водные виды спорта
Олимпийский чемпион из Казахстана Баландин выступил в финале ЧМ-2019 по плаванию Олимпийский чемпион из Казахстана Баландин выступил в финале ЧМ-2019 по плаванию
22 июля 2019, 00:41
Водные виды спорта
Дмитрий Баландин пробился в финал чемпионата мира по плаванию Дмитрий Баландин пробился в финал чемпионата мира по плаванию
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика