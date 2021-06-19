"Это не конец пути". Шестикратный чемпион Олимпиады высказался о провале в отборе на Игры в Токио

Американский пловец Райан Лохте не смог квалифицироваться на Олимпиаду в Токио, сообщают РИА Новости.

На отборочных стартах Олимпийских игр в Омахе 36-летний Лохте стал седьмым на дистанции 200 метров комплексным плаванием и смог квалифицироваться на Игры.

Для попадания в состав сборной необходимо было занять место не ниже второго: победу одержал Майкл Эндрю, а следом финишировал Чейз Калиш.

"Это не конец пути, - приводит слова Лохте Рейтер. - Я хочу многого добиться в плавании, будь то в бассейне или за его пределами, чтобы продвинуть плавание вперед".

Добавим, что на счету Лохте 12 олимпийских наград - шесть золотых, три серебряных и три бронзовых.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля, а завершится - 8 августа.

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