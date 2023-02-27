Эксклюзив. Уникальные кадры со "свадьбы века" олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин на днях отметит небольшую годовщину - полгода со дня свадьбы. Эксклюзив от Vesti.kz - мы публикуем эксклюзивные снимки с торжественной церемонии.

Избранницей пловца является казахстанская мастер спорта по синхронному плаванию Кристина Тыныбаева.

До бракосочетания пара встречалась на протяжении нескольких лет. По признанию гостей, событие, которое прошло в Алматы, стало "свадьбой века".

Отметим, что предложение своей возлюбленной Баландин сделал годом ранее.

Спортсмен до сих пор со смехом вспоминает, как его оригинальная задумка предложения руки и сердца едва не была провалена из-за друзей, которые помогали ему в организации. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

Фото предоставлены Дмитрием Баландиным©

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс