Златан Ибрагимович вышел в октагон с Хамзатом Чимаевым

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, опубликовал в Instagram совместное фото с известным футболистом Златаном Ибрагимовичем, сделанное в октагоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Не так давно Ибрагимович объявил о решении завершить карьеру. Шведский игрок боснийского происхождения выступал за такие команды, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Последней командой, за которую он играл, стал "Милан".

В составе "Милана" Златан провел 163 матча, забил 93 гола и сделал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии. За свою профессиональную карьеру Златан сыграл 819 матчей, забил 493 гола и сделал 201 результативную передачу.

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